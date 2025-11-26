Ричмонд
В Чувашии после атаки БПЛА решили провести эвакуацию

Глава Чувашии отметил, что силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на регион.

Источник: Аргументы и факты

Эвакуация жителей проводится в целях обеспечения безопасности из-за атаки беспилотников на Чувашию, сообщил глава региона Олег Николаев.

«Сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами. Благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Каких населенных пунктов коснулось решение об эвакуации, в публикации не уточняется.

Николаев также отметил, что в работе задействованы все необходимые силы. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и призвал их доверять только проверенным источникам.

Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что за три часа вечером 25 ноября силы ПВО сбили в небе над российскими регионами 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Над Белгородской областью было уничтожено 14 дронов, над Воронежской — один.

