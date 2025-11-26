Владивосток продолжает борьбу с брошенными авто

По словам старшего мастера по демонтажу МБУ «СГТ» Виктора Антоненко, все транспортные средства были перемещены на стоянку временного хранения. Владелец каждого авто может забрать свою машину в течение шести месяцев, оплатив услуги эвакуации и стоянки. По истечении этого срока машины, которые не были забраны, будут отправлены на утилизацию.