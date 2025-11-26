В Омске 27 ноября отключат холодную воду в центре города

Жителей центральных районов Омска ожидают неудобства 27 ноября, когда с 11:00 до 23:00 будет приостановлено холодное водоснабжение.
Без воды останутся несколько многоквартирных домов и административных зданий, расположенных на следующих улицах:
Герцена — 34, 36; Чернышевского — 2/2, 3, 4; Гусарова — 33; Рабиновича — 91; Яковлева — 112к1, 147; Булатова — 74; Фрунзе — 49.
Как рассказали в Омском водоканале, отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводе на улицах Булатова и Герцена.