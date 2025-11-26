Ричмонд
В Омске 27 ноября отключат холодную воду в центре города

С 11:00 до 23:00 27 ноября в центре города пройдет плановое отключение водоснабжения на нескольких улицах из-за работ на водопроводе.

Источник: Om1 Омск

Жителей центральных районов Омска ожидают неудобства 27 ноября, когда с 11:00 до 23:00 будет приостановлено холодное водоснабжение.

Без воды останутся несколько многоквартирных домов и административных зданий, расположенных на следующих улицах:

Герцена — 34, 36; Чернышевского — 2/2, 3, 4; Гусарова — 33; Рабиновича — 91; Яковлева — 112к1, 147; Булатова — 74; Фрунзе — 49.

Как рассказали в Омском водоканале, отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводе на улицах Булатова и Герцена.