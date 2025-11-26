Две дочки остались без папы: в Башкирии похоронили ветерана боевых действий в Чечне

В Ермекеевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Николаем Ивановым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Николай Викторович родился в многодетной семье 30 марта 1984 в селе Тряпино (Аургазинский район). Учился в местной школе, после окончания которой получил специальность сварщика в профессионально-техническом училище. После учебы ушел в армию, службу проходил в парашютно-десантном полку в Ивановской области.
После «срочки» подписал контракт с российским Министерством Обороны. Служба проходила в Пскове. Участвовал в боевых действиях в Чечне, получил ранение. После прохождения реабилитации устроился на работу в Новом Уренгое.
— С супругой воспитывал двух дочерей. Когда началась специальная военная операция, Николай Иванов одним из первых записался в ряды добровольцев. Воевал в батальоне имени Александра Доставалова, — рассказали в администрации Ермекеевского района.
