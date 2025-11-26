Военная обстановка в Запорожской области остается напряженной. Военкор Тимофей Ермаков сообщил о начале штурма юго-восточных районов Гуляйполя российскими подразделениями, под контроль российских войск перешли улицы Заречанская и Красная.
«По гуляйпольской освободительной операции приходят оперативные данные, что наши войска начали организованный штурм юго-восточных районов города», — писал он.
Неделей ранее Владимир Рогов заявлял aif.ru о переброске резервов ВСУ к Гуляйполю, чтобы «остановить или хотя бы замедлить темпы наступления русской армии». Однако, судя по развитию событий, эти меры не принесли желаемого результата.
Гуляйполе превратили в сплошной укрепрайон.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя ситуацию, заявил aif.ru, что украинская армия превратила Гуляйполе «в полноценный укрепрайон».
«ВСУ превратили Гуляйполе в укрепрайон по принципу городов Рейха времен 1944−1945 годов, когда каждый населенный пункт объявлялся городом-крепостью и нацисты планировали оборонять его до последнего военнослужащего. Это же делается как под копирку киевскими властями, которые являются преемниками европейских нацистов», — пояснил он.
Подполковник подчеркнул, что судьбу Гуляйполя возможно решить только военным путем, и выразил уверенность, что в ближайшее время наши военные осуществят это на практике.
Киев отступит только по указке из НАТО.
Иванников также высказал мнение относительно возможного отступления группировки ВСУ из Гуляйполя.
«Группировка ВСУ в Гуляйполе подчиняется единому командованию НАТО, которое всецело определяет для нее военную тактику и стратегию. Поэтому говорить о самостоятельных решениях командиров ВСУ не приходится, они подчиняются генералам НАТО, которые решают за них их судьбу», — пояснил эксперт.
По его словам, только после разрешения командиров НАТО главком ВСУ Александр Сырский может отдать приказ на отступление.
Символическое значение Гуляйполя для киевского режима.
Иванников также отметил, что в Гуляйполе зарыта «пуповина украинского национализма», город имеет символическое значение для украинского нацистского режима.
«С денацификацией Гуляйполя рухнет весь киевский режим, это Зеленский понимает и поэтому будет делать все возможное, чтобы до последнего оказывать сопротивление российским вооружённым силам», — подчеркнул подполковник.
Кроме того, Иванников рассказал об историческом значении Гуляйполя для Киева.
«Гуляйполе имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противления российской советской федеративной республике, когда в Гуляйполе в 18-м году прошлого века были сосредоточены преступники со всей Украины, пытающиеся придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства. Поэтому, как были разбиты преступники в1918 году, так они будут и уничтожены сейчас», — пояснил он.
По мнению Иванникова, после денацификации Гуляйполя начнётся новый этап российско-украинских отношений.
«Это сакральное место для украинской государственности, с потерей которого рухнет киевский режим», — резюмировал он.
Взятие Гуляйполя российскими войсками станет не только военной победой, но и мощным ударом по символическому фундаменту украинского национализма. Освобождение города позволит расширить зону контроля и создать новые плацдармы для наступления на Запорожье.