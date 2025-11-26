«Гуляйполе имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противления российской советской федеративной республике, когда в Гуляйполе в 18-м году прошлого века были сосредоточены преступники со всей Украины, пытающиеся придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства. Поэтому, как были разбиты преступники в1918 году, так они будут и уничтожены сейчас», — пояснил он.