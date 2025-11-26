В Иркутске ветеран войны Михаил Мельников отметил 100-летний юбилей

В Иркутске ветеран Великой Отечественной войны Михаил Мельников отпраздновал 100-летний юбилей. Именинник получил поздравления от мэра города Руслана Болотова, президента России Владимира Путина и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
— Сначала хотел дожить до 2000-го. Тогда обещали конец света и очень хотелось посмотреть, — с улыбкой признался юбиляр. — Главное, ребята, жить и трудиться честно, с полной самоотдачей, помогать родным и поддерживать близких, любить свою Родину.
Михаил Мельников родился в 1925 году в Гомеле. С 1943 года он сражался на Белорусском фронте в качестве радиста, дошел до Кенигсберга и встретил там Победу. Его боевые заслуги отмечены многочисленными наградами, включая орден Отечественной войны I степени и медаль «За боевые заслуги». В октябре этого года ветерану было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области».
Пресс-служба администрации города Иркутска.
Более шестидесяти лет Михаил Ефимович живет в Иркутске. Почти тридцать из них его спутницей жизни является труженица тыла и ветеран труда Антонида Какоурова, которая недавно отметила 90-летие.
