В Иркутске ветеран войны Михаил Мельников отметил 100-летний юбилей

Михаил Мельников родился в 1925 году в Гомеле. С 1943 года он сражался на Белорусском фронте в качестве радиста, дошел до Кенигсберга и встретил там Победу. Его боевые заслуги отмечены многочисленными наградами, включая орден Отечественной войны I степени и медаль «За боевые заслуги». В октябре этого года ветерану было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутской области».