Семейство Триппель овладело омским производством лифтов

В минувшую среду, 25 ноября 2025 года, обнародованы итоги торгов по реализации имущества ООО «ПКФ Сиблифт». Победителем названо ООО «Планета-Центр» под руководством Александра Триппеля, конкурентной борьбы в данном случае не сложилось, следует из протокола.
Стоит отметить, что коммерсанты предложили выкупить имущество фирмы, некогда преуспевавшей на ниве производства лифтов и лифтового оборудования, примерно за 249,99 миллиона рублей, тогда как на старте оно оценивалось в 499,976 миллиона рублей. Напомним, в составе лота свыше 2000 наименований, включая товарный знак фирмы, нежилые помещения площадью свыше 25 тысяч «квадратов», доля в праве аренды на 8 ГА земли по улице Индустриальной, порядка 7 транспортных средств и сотни единиц офисной мебели и специализированного оборудования.
Напомним, ООО «Планета-Центр», согласно официальному сайту, занимается производством упаковочных материалов на протяжении примерно четверти века. В числе его соучредителей значатся Александр, Лидия, Ольга и Алексей Триппель, а также Ирина Шабанова, Светлана Табаченко и Евгений Асташов.
В свою очередь, компания «Сиблифт» банкротится с весны 2023 года «под руководством» конкурсного управляющего Ивана Климентова. Сумма задолженности, фигурирующая в карточке арбитражного производства, превышает 904 миллиона рублей.