Семейство Триппель овладело омским производством лифтов

Стоит отметить, что коммерсанты предложили выкупить имущество фирмы, некогда преуспевавшей на ниве производства лифтов и лифтового оборудования, примерно за 249,99 миллиона рублей, тогда как на старте оно оценивалось в 499,976 миллиона рублей. Напомним, в составе лота свыше 2000 наименований, включая товарный знак фирмы, нежилые помещения площадью свыше 25 тысяч «квадратов», доля в праве аренды на 8 ГА земли по улице Индустриальной, порядка 7 транспортных средств и сотни единиц офисной мебели и специализированного оборудования.