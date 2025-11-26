Ставка на беременность: раскрыты новые детали в делах Тарасовой и Лерчек

«Беременность не является безусловным основанием для смягчения наказания. Однако наличие детей относится к смягчающим обстоятельствам. В ситуации с Лерчек, пока в отношении нее судом такое решение по наказанию еще не принято и ее беременность не учтена», — отметил юрист.