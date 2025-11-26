Ставка на беременность: раскрыты новые детали в делах Тарасовой и Лерчек

Проходящая по делу о нелегальном выводе более 250 млн рублей в ОАЭ блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) на очередное заседание суда в Москве пришла с шокирующей новостью. 33-летняя девушка заявила, что находится на шестом месяце беременности. Зачать ребенка она смогла уже после отправки под домашний арест.
Адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru рассказал, как на деле Чекалиной скажется ее беременность и сможет ли этим же «лайфхаком» воспользоваться актриса Аглая Тарасова.
Лерчек раскрыла имя отца своего четвертого ребенка.
24 ноября Лерчек подтвердила информацию о своей беременности во время визита в суд Москвы по делу о выводе из РФ более 250 млн рублей. Чекалина приехала в суд вместе с отцом будущего ребенка — 37-летним аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини.
Подписчики подсчитали, что зачатие произошло уже после отправки блогера под домашний арест. Валерию Чекалину, её бывшего мужа Артёма Чекалина и их бизнес-партнёра Романа Вишнякова отправили под домашний арест 4 октября прошлого года.
За несколько месяцев до этого — 14 августа 2024 года — Чекалины официально развелись после 13 лет брака. У пары трое общих детей — 9-летние двойняшки Алиса и Богдан и трехлетний Лев.
Напомним, Чекалиных обвиняют в незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России. По версии следствия, супруги могли использовать фиктивные документы для перевода крупной суммы за рубеж.
24 ноября Гагаринский суд Москвы продлил домашний арест Чекалиным на шесть месяцев.
Лайфхак Лерчек с беременностью.
Пользователи Сети предположили, что Лерчек специально забеременела, чтобы смягчить возможное наказание. Однако адвокат Алешкин сообщил, что беременность не всегда помогает в этом случае.
«Беременность не является безусловным основанием для смягчения наказания. Однако наличие детей относится к смягчающим обстоятельствам. В ситуации с Лерчек, пока в отношении нее судом такое решение по наказанию еще не принято и ее беременность не учтена», — отметил юрист.
Поможет ли беременность Аглае Тарасовой?
Еще одна российская звезда, актриса из фильма «Лед» и сериала «Интерны» Аглая Тарасова может воспользоваться лайфхаком Лерчек, однако юрист предупредил, что и в этом случае способ будет не на 100% рабочим.
Напомним, 28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке незаконно ввезти на территорию России в корпусе электронной сигареты наркотическое вещество — 0,38 грамма масла каннабиса.
Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах, следуя транзитом через Израиль. В ходе личного досмотра у нее нашли вейп с гашишным маслом. Прокурор сообщил, что актриса спрятала устройство в сумку, а сумку — в чемодан. На допросе Тарасова признала, что допустила ошибку.
5 ноября Домодедовский городской суд по существу рассмотрел дело Тарасовой. Актриса свою вину признала.
Юрист, комментируя эту ситуацию, отметил, что, как и в случае с Лерчек, беременность Тарасовой не станет безусловным основанием для смягчения наказания. Стоит подчеркнуть, что данных об «интересном» положении актрисы не было.
«Если ребенок еще не родился, то это обстоятельство не является безусловным, и в силу закона оно может быть учтено только на усмотрение суда — при назначении наказания или при принятии решения об отсрочке такого наказания», — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что мать блогера Лерчек устроила распродажу ее вещей.