Ги Буше: «Авангард» сильно подвели удаления"

Тренер «Авангарда» оценил поражение от «Нефтехимика» на выезде.

Источник: Комсомольская правда

«Авангард» 25 ноября в матче чемпионата КХЛ проиграл «Нефтехимику» 5:6. Встречу оценил главный тренер «ястребов» Ги Буше. Его пресс-конференция после игры была короткой.

«У нас было хорошее начало, держали игру под контролем, вели в счете. Но удаления нас сильно подвели, соперник почувствовал кровь и дальше выравнял игру. Победный гол соперника на последней секунде? За 30 лет своей карьеры я уже много повидал. Конечно, в такой ситуации намного приятнее оказаться на выигрышной стороне», — отметил он.

После этого поражения «Авангард» занимает третью строку в таблице конференции «Восток» с 39 очками. Выездную серию он завершит 27 ноября в Магнитогорске матчем против «Металлурга».