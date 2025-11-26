Врач Юрий Козлов приехал с юными пациентами на космодром Байконур

Группа юных пациентов из Иркутска в сопровождении главного врача областной детской больницы Юрия Козлова прибыла на космодром Байконур. Об этом сообщили в мэрии Иркутска.
Цель визита — стать зрителями исторического запуска космического корабля «Союз МС-28», в экипаж которого входит уроженец Иркутска Сергей Микаев.
Как сообщил в своем Telegram-канале член-корреспондент РАН Юрий Козлов, все дети полностью здоровы после перенесенных роботических операций. Для Павла Муллагалеева и Ульяны Лямцевой это будет первый в жизни запуск ракеты, а Варя Панкратова уже имела подобный опыт три года назад на космодроме Восточный.
Старт корабля запланирован на 27 ноября в 17:27 по иркутскому времени. Полет станет дебютным для бортинженера Сергея Микаева, которого юные земляки смогут лично поддержать.