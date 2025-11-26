Врач Юрий Козлов приехал с юными пациентами на космодром Байконур

Как сообщил в своем Telegram-канале член-корреспондент РАН Юрий Козлов, все дети полностью здоровы после перенесенных роботических операций. Для Павла Муллагалеева и Ульяны Лямцевой это будет первый в жизни запуск ракеты, а Варя Панкратова уже имела подобный опыт три года назад на космодроме Восточный.