Врач Юрий Козлов приехал с юными пациентами на космодром Байконур

Юные пациенты из Иркутска в сопровождении главного врача областной детской больницы Юрия Козлова прилетела поддержать космонавта Сергея Микаева, готовящегося к полету на МКС.

Источник: Администрация Иркутска

Группа юных пациентов из Иркутска в сопровождении главного врача областной детской больницы Юрия Козлова прибыла на космодром Байконур. Об этом сообщили в мэрии Иркутска.

Цель визита — стать зрителями исторического запуска космического корабля «Союз МС-28», в экипаж которого входит уроженец Иркутска Сергей Микаев.

Как сообщил в своем Telegram-канале член-корреспондент РАН Юрий Козлов, все дети полностью здоровы после перенесенных роботических операций. Для Павла Муллагалеева и Ульяны Лямцевой это будет первый в жизни запуск ракеты, а Варя Панкратова уже имела подобный опыт три года назад на космодроме Восточный.

Старт корабля запланирован на 27 ноября в 17:27 по иркутскому времени. Полет станет дебютным для бортинженера Сергея Микаева, которого юные земляки смогут лично поддержать.