Трамп: Европа примет участие в предоставлении Киеву гарантий безопасности

Европейские страны будут активно участвовать в обеспечении возможных будущих гарантий безопасности Украине. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
— Европа будет активно участвовать в этом. Мы работаем над этим с Европой, — отметил политик.
По его словам, Европейский союз (ЕС) должен пойти на такой шаг, если действительно хочет добиться мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.
По данным The New York Times, чиновники из администрации Трампа опасаются, что главе России Владимиру Путину не понравится новый мирный план по Украине.
До этого Трамп поручил специальному посланнику по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу отправиться в Москву. Пока он будет там, министр армии США Дэниел Дрисколл встретится с представителями Украины.
СМИ также сообщили, что Украина согласилась на предложенный США план по урегулированию конфликта с Россией, но по-прежнему хочет уладить «незначительные детали». Источник CBS News отметил, что «все движется быстро».