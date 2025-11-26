Parisien: Во Франции задержана россиянка за помощь жителям Донбасса

Спецслужбами Франции задержаны двое членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass. Среди задержанных есть и гражданка Российской Федерации. Общественников подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Parisien.
Отмечается, что 40-летняя россиянка Анна Н. и 63-летний Венсан П. были задержаны еще 17 ноября в рамках расследования прокуратуры Парижа. Только в минувшую пятницу им предъявили сразу несколько обвинений: «сговор с иностранным государством», «осуществление деятельности по сбору информации для иностранного государства» и «заговор с целью совершения преступления».
Парижские правоохранители уверены, что подозреваемых якобы завербовали российские спецслужбы, а во Франции Анна и Венсан только прикрывались гуманитарной работой. Между тем, задержанные все обвинения отрицают.
