Parisien: Во Франции задержана россиянка за помощь жителям Донбасса

В октябре этого года в Таиланде начали массово задерживать россиян. За последние несколько дней за решеткой оказались около 20 граждан РФ. Большинство из них задержали по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям.