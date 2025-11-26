Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БОЛЬШОЙ ОТЧЁТ: программа «СВОё дело» успешно работает в Приморье

В Приморском крае успешно реализуется программа «СВОё дело», направленная на поддержку ветеранов и членов их семей, желающих заняться предпринимательством, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Запущенная по поручению губернатора, программа уже продемонстрировала значительные успехи, помогая бывшим военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни и открывая новые горизонты для малого и среднего бизнеса.

Только в апреле прошлого года из 14 участников программы 11 прошли наставничество, а девять из них уже открыли собственный бизнес в различных отраслях, включая строительство, туризм и торговлю. Многие из этих предпринимателей продолжают развиваться и становятся социальными предпринимателями, получая дополнительную государственную поддержку.

Осенью прошлого года программа была расширена, приняв заявки от 41 участника, из которых 21 являлись участниками специальной военной операции, а остальные 20 — членами их семей. Среди них 23 человека уже начали работать с наставниками, получая поддержку и консультации от Центра «Мой бизнес».

Евгения Чавкина, заместитель министра экономического развития Приморского края, подчеркнула: «Честно скажу, мы не ожидали такого количества участников. У них есть идеи, у них уже есть мысли, что они хотят».

Помимо образовательных программ, участникам предлагаются льготные займы, пакеты услуг для запуска бизнеса и особые привилегии для социальных предпринимателей, трудоустраивающих участников СВО. В следующем году программа продолжит расширяться, увеличивая количество участников и доступные меры поддержки.