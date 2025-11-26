БОЛЬШОЙ ОТЧЁТ: программа «СВОё дело» успешно работает в Приморье

Запущенная по поручению губернатора, программа уже продемонстрировала значительные успехи, помогая бывшим военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни и открывая новые горизонты для малого и среднего бизнеса.
Только в апреле прошлого года из 14 участников программы 11 прошли наставничество, а девять из них уже открыли собственный бизнес в различных отраслях, включая строительство, туризм и торговлю. Многие из этих предпринимателей продолжают развиваться и становятся социальными предпринимателями, получая дополнительную государственную поддержку.
Осенью прошлого года программа была расширена, приняв заявки от 41 участника, из которых 21 являлись участниками специальной военной операции, а остальные 20 — членами их семей. Среди них 23 человека уже начали работать с наставниками, получая поддержку и консультации от Центра «Мой бизнес».
Евгения Чавкина, заместитель министра экономического развития Приморского края, подчеркнула: «Честно скажу, мы не ожидали такого количества участников. У них есть идеи, у них уже есть мысли, что они хотят».
Помимо образовательных программ, участникам предлагаются льготные займы, пакеты услуг для запуска бизнеса и особые привилегии для социальных предпринимателей, трудоустраивающих участников СВО. В следующем году программа продолжит расширяться, увеличивая количество участников и доступные меры поддержки.