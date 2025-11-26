БОЛЬШОЙ ОТЧЁТ: программа «СВОё дело» успешно работает в Приморье

Только в апреле прошлого года из 14 участников программы 11 прошли наставничество, а девять из них уже открыли собственный бизнес в различных отраслях, включая строительство, туризм и торговлю. Многие из этих предпринимателей продолжают развиваться и становятся социальными предпринимателями, получая дополнительную государственную поддержку.