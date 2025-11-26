В студенческих общежитиях Ангарска прошли антинаркотические рейды

Во время обхода правоохранители общались с проживающими студентами, расспрашивали их о досуге, выясняли не поступали ли предложениях попробовать запрещённые вещества или перевезти подозрительные посылки. Полицейские напомнили обучающимся о последствиях, предусмотренных административным и уголовным законодательством, включая ответственность за хранение, употребление и распространение наркотиков. По итогам проверок сотрудники полиции не выявили случаев употребления или хранения запрещённых средств.