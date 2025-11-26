В студенческих общежитиях Ангарска прошли антинаркотические рейды

IrkutskMedia, 26 ноября. В общежитиях образовательных учреждений Ангарского городского округа прошли профилактические рейды, которые правоохранительные органы провели для выявления нарушений, связанных с хранением и употреблением запрещённых веществ среди студентов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В выездах участвовали сотрудники по контролю за оборотом наркотиков и представители отдела по делам несовершеннолетних. Вместе с ними работал кинолог со служебной собакой, обученной искать наркосодержащие вещества. К рейду присоединилась и ответственный секретарь антинаркотической комиссии администрации округа — Анна Петрук.
Во время обхода правоохранители общались с проживающими студентами, расспрашивали их о досуге, выясняли не поступали ли предложениях попробовать запрещённые вещества или перевезти подозрительные посылки. Полицейские напомнили обучающимся о последствиях, предусмотренных административным и уголовным законодательством, включая ответственность за хранение, употребление и распространение наркотиков. По итогам проверок сотрудники полиции не выявили случаев употребления или хранения запрещённых средств.
Напомним, в Иркутске суд вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы. В июне 2025 года женщина пыталась сбыть наркотики в областном центре через тайники, а также хранила запрещенные вещества для личного потребления.