Похолодание и снег ожидаются в Свердловской области в ближайшие дни

В Свердловской области ожидается похолодание и небольшие осадки в виде снега. В регион также вернутся минусовые температуры. Такой прогноз дает синоптик Алексей Путин.

Пик осадков ожидается в конце недели.

«Днем и вечером в регионе возможны небольшие осадки в виде снега. Существенные осадки по области ждем в пятницу, когда на Урал выйдет очередной циклон, смещающийся через европейскую территорию страны», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Осадки в виде мокрого снега стоит ожидать 28 и 29 ноября. Как минимум до конца текущей недели в уральской столице будет сохраняться пасмурная погода.