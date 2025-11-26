Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Операторы связи начали информировать россиян в СМС, как легко восстановить доступ к интернету по приезде из-за рубежа: в первую очередь нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной ссылке, передает корреспондент РИА Новости.
В ноябре Минцифры сообщило, что российские операторы связи начали тестировать 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов. Это делается для борьбы с БПЛА — пока гражданин не подтвердит, что он человек, доступа к мобильному интернету и СМС не будет.
К примеру, МТС просит абонента собрать пазл на экране, перемещая бегунок. Уточняется, что без прохождения проверки ограничения будут сняты автоматически только через 24 часа. Тогда как «Мегафон», помимо сбора пазла, также запрашивает код из СМС. В свою очередь у «Билайна» абоненту нужно только обновить страницу на сайте оператора — после этого верификация будет завершена. Однако до «проверки» рекомендуется удостовериться, что Wi-Fi выключен, выбрана сеть нужного оператора связи и сим-карта не находится в сети другого оператора.
Все операторы предупреждают своих абонентов, что мобильный интернет и СМС вернутся в течение пяти минут после успешной проверки — сообщение об этом придет от оператора.
Ранее операторы связи начали предупреждать своих абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета, однако уточнялось, что сервисы из «белого списка» будут работать. В «белый список» входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, «Oдноклассники», Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса», «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», личные кабинеты операторов связи «Билайн», Мегафон«, МТС, “Ростелеком”, T2. Также доступ обеспечен к “Госуслугам”, платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в «белый список» вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств регионов), «Почты России», Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», сайты РИА Новости, «Комсомольской правды», РБК, «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler, РЖД и туристического портала «Туту.ру», навигатора «2ГИС», такси «Максим», сайт с прогнозом погоды Gismeteo.