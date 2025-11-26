Россиянам рассказали, как восстановить интернет по возвращении в страну

К примеру, МТС просит абонента собрать пазл на экране, перемещая бегунок. Уточняется, что без прохождения проверки ограничения будут сняты автоматически только через 24 часа. Тогда как «Мегафон», помимо сбора пазла, также запрашивает код из СМС. В свою очередь у «Билайна» абоненту нужно только обновить страницу на сайте оператора — после этого верификация будет завершена. Однако до «проверки» рекомендуется удостовериться, что Wi-Fi выключен, выбрана сеть нужного оператора связи и сим-карта не находится в сети другого оператора.