Родить для чужих людей: сколько в ХМАО зарабатывают суррогатные мамы

В Югре на суррогатном материнстве можно заработать в среднем около двух миллионов рублей. Заказчики при этом оплачивают сопутствующие расходы на протяжении всей беременности — и предъявляют к кандидаткам высокие требования. URA.RU изучило рынок суррогатного материнства в ХМАО: кто становится «наемной» мамой, сколько это стоит биологическим родителям и какой доход получает женщина, решившаяся выносить чужого ребенка.