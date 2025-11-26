Ричмонд
Стало известно, что Михаила Боярского наказали за просроченный штраф

Санкт-Петербургский суд вынес народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому новое наказание за несвоевременную оплату предыдущего штрафа.

Санкт-Петербургский суд вынес народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому новое наказание за несвоевременную оплату предыдущего штрафа. Решение уже вступило в силу.

Как следует из судебных материалов, в отношении Боярского установили нарушение по статье о неуплате административного штрафа в установленный срок. Суд назначил ему новое взыскание — в двукратном размере от первоначального.

О какой сумме идёт речь и за что артист получил первый штраф, в документах не уточняется.

Известно, что жалобу на постановление Боярский не подавал. В его отношении рассматривалась часть 1 статьи 20.25 КоАП, предусматривающая: либо удвоенный штраф, либо арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы до пятидесяти часов. Суд ограничился денежным наказанием.

