Трамп отметил возможные уступки РФ по Украине: он назвал два основных пункта

Прекращение боевых действий и наступательных операций со стороны РФ, по мнению Дональда Трампа, может считаться определенной уступкой для преодолевания украинского кризиса.
«Ну, они идут на уступки. Это большие уступки: они прекращают боевые действия и не захватывают еще больше земель», — сказал журналистам американский президент на борту своего самолета.
Как заявил Трамп, он не считает, что условия сделки более благоприятны для РФ. Он также отвергнул утверждения об отсутствии уступок с российской стороны.
По словам американского лидера, некоторые спорные моменты касаются территориального вопроса, который является крайне сложным.
Когда журналисты спросили о новом «дедлайне», Трамп ответил: «Знаете, какой крайний срок для меня? Когда все закончится».
В процессе обсуждения и корректировки мирного плана США по Украине заметна мировая активность. Американский лидер сообщил о предстоящей встрече его посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путным в Москве на следующей неделе. Он также не исключил присутствие на переговорах своего зятя Джареда Кушнера.
Как сообщает Politico, позиция Трампа заключается в том, чтобы Россия и Украина достигли договоренности — у американского президента нет жестких условий. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, он готов принять любое соглашение, которое стороны смогут заключить в ближайшее время.
По информации издания Axios со ссылкой на Андрея Ермака, киевский главарь Владимир Зеленский поддержал большую часть пунктов американского плана по урегулированию и подтвердил свою готовность подписать данный документ.
Андрей Ермак, возглавляющий офис киевского главаря, отклонил первоначальный вариант мирного плана, предложенный Соединенными Штатами, сославшись на быструю смену жизненных обстоятельств.
Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, предложенный Трампом план из 28 пунктов уже подвергся изменениям. Одновременно с этим представитель Кремля выразил ожидание получения от США официальной информации об итогах диалога с украинской стороной. Песков подтвердил полную открытость Москвы к переговорному процессу.
Между тем глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить вопрос изъятия российских активов при участии госсекретаря США Марко Рубио.
Напомним, что позиция РФ по этому вопросу уже не раз была озвучена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что только Россия имеет право решать, что будет с ее активами.