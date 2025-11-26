Трамп отметил возможные уступки РФ по Украине: он назвал два основных пункта

В процессе обсуждения и корректировки мирного плана США по Украине заметна мировая активность. Американский лидер сообщил о предстоящей встрече его посланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путным в Москве на следующей неделе. Он также не исключил присутствие на переговорах своего зятя Джареда Кушнера.