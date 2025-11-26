Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар возобновили работу

В Калуге ограничения были введены в 02:34 мск, в Тамбове — около половины двенадцатого ночи, а в Чебоксарах — в 03:15. Как уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, режим ограничений вводили ради безопасности гражданских судов, а сейчас обстановка позволяет вернуть работу аэропортов в штатный график.
Ранее Life.ru писал, что власти Чувашии начали эвакуацию жителей после атаки украинских дронов. Глава региона Олег Николаев рассказал, что спасатели сработали быстро, поэтому никто не пострадал.
