Аэропорты Калуги, Тамбова и Чебоксар возобновили работу

В Калуге ограничения были введены в 02:34 мск, в Тамбове — около половины двенадцатого ночи, а в Чебоксарах — в 03:15. Как уточнил представитель Росавиации Артём Кореняко, режим ограничений вводили ради безопасности гражданских судов, а сейчас обстановка позволяет вернуть работу аэропортов в штатный график.