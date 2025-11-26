На новгородской иконе XVI века нашли редкий гриб, питающийся живописью

Следующий этап работы показал эффективность новых биоцидов — серосодержащих гетероциклических соединений и H-фосфинового аналога аспартата. Эти препараты разработали совместно с химиками Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН. Учёные собираются протестировать совместимость реагентов с живописными слоями на макетах, чтобы подобрать щадящую методику обработки самой иконы. Подход позволит не просто сохранить «Деисус из 13 фигур», но и создать единую защитную технологию для других памятников древнерусской живописи.