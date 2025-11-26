Казахстан и Корея создают платформу для подготовки будущих AI-специалистов

В здании Национальной Ассамблеи Кореи состоялся форум «Сотрудничество Кореи и Центральной Азии по развитию ИИ-талантов», организованный при содействии Корейского фонда науки и творчества (KOSAC) и Секретариата Форума сотрудничества Центральная Азия — Республика Корея (ЦАРК).
Мероприятие собрало депутатов Национальной ассамблеи Хон Ги Вона и Ким Гона, экспертов, ведущих учёных, а также представителей Посольств Центральной Азии.
Выступая на церемонии открытия, Президент «KOSAC» Чон У Сонг подчеркнул значение форума как площадки для обсуждения совместного построения будущего в области цифровых технологий и ИИ, а также расширения двусторонних и многосторонних образовательных программ между Кореей и странами Центральной Азии.
Исполнительный директор Секретариата Форума сотрудничества ЦАРК Ли Чон Гук заявил, что Корея и страны Центральной Азии развивают сотрудничество в экономике, образовании, культуре и других сферах уже более 30 лет. Он отметил особую роль Форума в реализации ключевых инициатив и создании практических программ партнёрства, в том числе в области цифровизации и ИИ.
Выступая с приветственной речью, Посол Казахстана Нургали Арыстанов обратил внимание на значимость форума для укрепления расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и Кореей. Он подчеркнул, что ИИ сегодня является не только технологическим прорывом, но и трансформационной силой, влияющей на управление, образование, здравоохранение и экономическую конкурентоспособность. Отметил политическую поддержку развитию искусственного интеллекта в Казахстане со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева, отражённую в его Послании народу Казахстана. Проинформировал участников мероприятия о том, что Глава государства выдвинул ряд инициатив, включая создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Казахский дипломат привёл конкретные примеры, такие как открытие филиала университета «Woosung» в Туркестане и Института искусственного интеллекта в Кызылординском университете имени Коркыт Ата с «SeoulTech», а также выразил уверенность, что сотрудничество в подготовке студентов, инженеров и исследователей создаст прочную основу для инновационного развития и цифровой трансформации обеих стран.
На форуме эксперты выступили с докладами на темы о развитии ИИ-талантов, стратегическом использовании ОПР для подготовки научно-технических кадров и обменов, а также перспективах торгово-инвестиционного сотрудничества между странами Центральной Азии и Кореи.
Участники круглого стола обсудили перспективы совместных проектов и подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и обмена опытом. Форум подтвердил важность системного партнёрства Кореи и стран Центральной Азии для развития совместных образовательных и технологических инициатив в области искусственного интеллекта.