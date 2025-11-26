Казахстан и Корея создают платформу для подготовки будущих AI-специалистов

Выступая с приветственной речью, Посол Казахстана Нургали Арыстанов обратил внимание на значимость форума для укрепления расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и Кореей. Он подчеркнул, что ИИ сегодня является не только технологическим прорывом, но и трансформационной силой, влияющей на управление, образование, здравоохранение и экономическую конкурентоспособность. Отметил политическую поддержку развитию искусственного интеллекта в Казахстане со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева, отражённую в его Послании народу Казахстана. Проинформировал участников мероприятия о том, что Глава государства выдвинул ряд инициатив, включая создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.