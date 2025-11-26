Ушла из дома в фуфайке и тапочках: в Башкирии обнаружили мертвой 91-летнюю женщину

В Башкирии завершились поиски 91-летней жительницы Белорецка, которая пропала без вести 20 ноября. Об этом сообщили активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Согласно ранее опубликованной информации, пенсионерка нуждалась в медицинской помощи и ушла из дома в тапочках и черной фуфайке. Поиски продолжались два дня.
Недавно волонтеры опубликовали в сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» печальное известие о том, что женщина была найдена погибшей. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Обстоятельства исчезновения и причина смерти пенсионерки в настоящее время не разглашаются.
