Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла из дома в фуфайке и тапочках: в Башкирии обнаружили мертвой 91-летнюю женщину

В Башкирии обнаружили мертвой пропавшую 91-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершились поиски 91-летней жительницы Белорецка, которая пропала без вести 20 ноября. Об этом сообщили активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Согласно ранее опубликованной информации, пенсионерка нуждалась в медицинской помощи и ушла из дома в тапочках и черной фуфайке. Поиски продолжались два дня.

Недавно волонтеры опубликовали в сообществе отряда в социальной сети «ВКонтакте» печальное известие о том, что женщина была найдена погибшей. Добровольцы выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Обстоятельства исчезновения и причина смерти пенсионерки в настоящее время не разглашаются.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.