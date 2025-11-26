Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что европейским государствам придётся участвовать в будущих гарантиях безопасности по урегулированию украинского конфликта.
«Европа будет активно участвовать в этом. Европа действительно хочет, чтобы это, если возможно, закончилось», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Трамп ответил на соответствующий вопрос.
Кроме того, Трамп подчеркнул, что украинской стороне следует пойти на сделку. Он отметил, что РФ превосходит Украину по численности армии.
«У России гораздо больше людей, гораздо больше солдат. Я думаю, если Украина может достичь сделки, это хорошо. Честно, я думаю, это хорошо для обоих. Украина — это гораздо меньшая группа людей», — заявил Трамп.
По словам Трампа, для него нет крайнего срока по украинскому урегулированию.
«Для меня нет крайнего срока. Для меня крайний срок — когда это закончится», — отметил он.
В ходе встречи с журналистами Трамп рассказал, что после внесения изменений в мирный план Соединённых Штатов по урегулированию на Украине количество пунктов в нём должно сократиться с 28 до 22.
Ранее профессор социологии из Италии Алессандро Орсини заявил, что темой встречи так называемой «коалиции желающих» была капитуляции Украины.