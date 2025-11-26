В омском микрорайоне «Зелёная Река» строят необычный детский сад

В микрорайоне «Зелёная Река» на Левобережье Омска полным ходом идёт строительство современного детского сада на 350 мест. Уже сейчас готовы фундамент, цокольный этаж и чаша будущего бассейна — объекта особой гордости нового учреждения.
Проект отличается от стандартных детских садов. У здания будет не только уникальный архитектурный дизайн, но и собственный крытый плавательный бассейн, современный скалодром на территории.
Сейчас строители активно возводят стены первого этажа и завершают гидроизоляционные работы. По плану, строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца 2027 года, а в марте 2028 года детский сад передадут городу.
