Движение транспорта закроют на участке улицы Варламова в Иркутске до 7 декабря

Меры приняты в связи со строительством тепловой сети.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 26 ноября. Движение транспорта на улице Варламова в Иркутске закроют до 18.00 7 декабря. Перекрытия установят в районе дома № 85. Об этом сообщили в телеграм-канале (18+) Оператора тепловой сети.

Ограничения введут для строительства тепловой сети и подключения новых домов. Коммунальные службы призывают автолюбителей заранее планировать свой маршрут и быть аккуратнее на дорогах.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске до 09.00 27 ноября временно закроют проезд по улице Иркутской 30-й Дивизии. Транспорт не сможет проехать в районе дома на Дальневосточной, 158/6.