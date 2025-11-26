Движение транспорта закроют на участке улицы Варламова в Иркутске до 7 декабря

IrkutskMedia, 26 ноября. Движение транспорта на улице Варламова в Иркутске закроют до 18.00 7 декабря. Перекрытия установят в районе дома № 85. Об этом сообщили в телеграм-канале (18+) Оператора тепловой сети.
Ограничения введут для строительства тепловой сети и подключения новых домов. Коммунальные службы призывают автолюбителей заранее планировать свой маршрут и быть аккуратнее на дорогах.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске до 09.00 27 ноября временно закроют проезд по улице Иркутской 30-й Дивизии. Транспорт не сможет проехать в районе дома на Дальневосточной, 158/6.