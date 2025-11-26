Минтруда: 14,5% белорусок подвергались физическому или сексуальному насилию

Заместитель министра труда и соцзащиты Юлия Бердникова сказала, что 14,5% белорусок подвергались физическому или сексуальному насилию хотя бы раз в жизни.
Об этом, пишет телеграм-канал госоргана, Бердникова заявила в рамках экспертной дискуссии, которая прошла 25 ноября в Минске. Также замминистра отметила, что только каждая третья из пострадавших женщин обращается за помощью.
«Это проблема мирового масштаба, и мы не исключение», — сказал замминистра о названных формах насилия.
Кстати, по данным Минтруда, в 2024 году более 17 тысяч пострадавших от домашнего насилия (большинство — это женщины) пришли за помощью в территориальные центры социального обслуживания населения. Именно там круглосуточно работают 146 мобильных телефонов для обеспечения доступа пострадавших к помощи. А в планах — разработка стандартов работы «горячих линий».
