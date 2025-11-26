Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда: 14,5% белорусок подвергались физическому или сексуальному насилию

Минтруда сказало, что 14,5% белорусок подвергались физическому или сексуальному насилию.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра труда и соцзащиты Юлия Бердникова сказала, что 14,5% белорусок подвергались физическому или сексуальному насилию хотя бы раз в жизни.

Об этом, пишет телеграм-канал госоргана, Бердникова заявила в рамках экспертной дискуссии, которая прошла 25 ноября в Минске. Также замминистра отметила, что только каждая третья из пострадавших женщин обращается за помощью.

«Это проблема мирового масштаба, и мы не исключение», — сказал замминистра о названных формах насилия.

Кстати, по данным Минтруда, в 2024 году более 17 тысяч пострадавших от домашнего насилия (большинство — это женщины) пришли за помощью в территориальные центры социального обслуживания населения. Именно там круглосуточно работают 146 мобильных телефонов для обеспечения доступа пострадавших к помощи. А в планах — разработка стандартов работы «горячих линий».

Тем временем власти назвали причины разводов белорусов, которые прожили в браке по полвека: «Боюсь, чтобы дети не похоронили нас рядом».