В Свердловской области ограничат продажу энергетиков с 2026 года

С 2026 года энергетики нельзя будет купить рядом со школами и вузами Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года в Свердловской области начнут действовать новые правила продажи безалкогольных энергетических напитков. Региональный закон вводит ограничения на торговлю тонизирующими напитками в определенных общественных местах. Данное решение приняли депутаты Заксобрания региона.

Под запрет попадают учебные заведения всех уровней — от школ до вузов, включая прилегающие территории. Также нельзя будет приобрести энергетики в медицинских, спортивных и культурных учреждениях. Отдельные ограничения установлены для периодов проведения массовых мероприятий: продажа прекращается за два часа до начала, во время и в течение часа после окончания события.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова пояснила, что это не полный запрет, а целевое регулирование.

— Наш регион первый в стране ввел такие меры для защиты населения, особенно молодежи, — отметила она.

Предприятия торговли, нарушающие новые правила, будут привлекаться к административной ответственности согласно региональному законодательству. При этом энергетические напитки останутся в свободной продаже в обычных магазинах и супермаркетах, не подпадающих под установленные ограничения.