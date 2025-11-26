Прах над Окой: ритуальщик рассказал о секретном обряде Щедрина и Плисецкой

Советский и российский композитор, пианист Родион Щедрин, умерший в ночь на 29 августа, завещал, чтобы его прах развеяли вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой над Россией. Последняя умерла в 2015 году.
Позже выяснились подробности интересного завещания — прах развеяли над рекой Ока, однако где именно это произошло — остается в тайне.
Специалист в области похоронного дела Петр Федоров рассказал, какие нюансы развеивания праха есть в России и где это делать запрещено.
Развеяли прах над Окой.
Прах композитора Родиона Щедрина и его супруги балерины Майи Плисецкой развеяли над Окой.
Советский и российский артист балета Андрис Лиепа объяснил это тем, что все детство Щедрин провел в Алексине Тульской области, который расположен на обоих берегах реки Оки. Небольшой город находится в 59 км от Тулы и в 150 км к югу от Москвы.
В Алексин Щедрин часто ездил к бабушке. Именитый композитор умер 29 августа в возрасте 92 лет. После смерти было озвучено завещание Щедрина.
Кроме распределения нажитого имущества и авторских прав на музыкальные произведения, там была указана просьба — развеять прах супругов над Россией.
У пары не было детей. После свадьбы Плисецкая сообщила супругу, что быть примой Большого Театра для неё важнее. Композитор согласился с возлюбленной. Кто именно развеял прах именитой пары — неизвестно.
Нельзя развеивать прах в парках.
Федоров объяснил, что прямого запрета на развеивание праха в России нет, однако в некоторых местах это делать все же не стоит.
«Как таковой правовой основы для развеивания праха в российском законодательстве нет, как и прямого запрета. В 8-ФЗ о похоронном деле прописаны следующие виды погребения: придать земле, придать огню и придать воде. То есть на момент захоронения урны либо развеивания праха погребение уже совершено. Урна должна быть захоронена в землю или помещена в колумбарную стену. Судьба праха законам не регулируется», — пояснил эксперт.
Среди запрещенных для развеивания праха мест Федоров назвал парки и скверы.
«По санитарно-эпидемиологическим нормам прах нельзя развеивать в общественных местах: парках, скверах, пляжах и так далее. Также есть региональные правовые документы, которые могут запрещать развеивать прах», — добавил специалист.
Эксперт подчеркнул, что в случае развеивания праха над частной землей нужно получить соответствующее разрешение у собственника.
«В больших городах, в Москве и Санкт-Петербурге, есть специально отведенные места для развеивания праха», — напомнил Федоров.
РПЦ не поддерживает развеивание праха.
Кроме правовой точки зрения на этот вопрос, есть еще и духовная. Так иеромонах Феодорит (Сеньчуков) отметил, что каноны православной церкви не одобряют развеивание праха.
«Кремирование допускается, если речь идет о тяжелых инфекционных заболеваниях или случаях, когда нет возможности похоронить», — отметил он.
При этом, по словам священнослужителя, Церковь не одобряет развеивание праха.
«Что касается развеивания праха, то это совсем не христианский способ погребения. Даже если человека кремируют, то предполагается, что его прах хранится в урне, похоронен, близкие могут помолиться на могиле», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что прах Родиона Щедрина могут разделить на две части перед развеиванием.