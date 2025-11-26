Прах над Окой: ритуальщик рассказал о секретном обряде Щедрина и Плисецкой

«Как таковой правовой основы для развеивания праха в российском законодательстве нет, как и прямого запрета. В 8-ФЗ о похоронном деле прописаны следующие виды погребения: придать земле, придать огню и придать воде. То есть на момент захоронения урны либо развеивания праха погребение уже совершено. Урна должна быть захоронена в землю или помещена в колумбарную стену. Судьба праха законам не регулируется», — пояснил эксперт.