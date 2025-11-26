Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета «Ангара-1.2» вывела на целевые орбиты космические аппараты

Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно выполнила вывод на целевые орбиты космических аппаратов в интересах Минобороны России. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в ведомстве.

Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно выполнила вывод на целевые орбиты космических аппаратов в интересах Минобороны России. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в ведомстве.

— В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, — уточнили в пресс-службе.

Ракету после старта сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова.

На данный момент специалисты активно поддерживают устойчивую телеметрическую связь с космическими аппаратами — бортовые системы работают в штатном режиме.

По данным The National Interest (TNI), Москва получит доступ к обзору важного стратегического региона — все благодаря новой российской космической станции.

В августе отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 также стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту.