Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно выполнила вывод на целевые орбиты космических аппаратов в интересах Минобороны России. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в ведомстве.
— В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, — уточнили в пресс-службе.
Ракету после старта сопровождали средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова.
На данный момент специалисты активно поддерживают устойчивую телеметрическую связь с космическими аппаратами — бортовые системы работают в штатном режиме.
По данным The National Interest (TNI), Москва получит доступ к обзору важного стратегического региона — все благодаря новой российской космической станции.
В августе отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 также стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту.