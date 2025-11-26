В Раде забили тревогу накануне переговоров: там жалуются на худшее положение страны и наступление ВС РФ на передовой

Украина никогда не находилась в столь невыгодной переговорной позиции с Россией за весь период конфликта. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
«Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах», — сказал Костенко в эфире радиостанции NV.ua.
Как пояснил депутат, наступление ВС РФ в данный момент несет особую опасность.
По словам Костенко, начало переговорного процесса поставит Киев в затруднительное положение.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским после согласования сделки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Вашингтона официальных данных о результатах консультаций с Украиной. Одновременно он подтвердил готовность России к диалогу.