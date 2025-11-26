Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде забили тревогу накануне переговоров: там жалуются на худшее положение страны и наступление ВС РФ на передовой

Депутат Рады Костенко: Киев находится в наихудшем положении для переговоров с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украина никогда не находилась в столь невыгодной переговорной позиции с Россией за весь период конфликта. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

«Этот момент, какой мы сейчас имеем, худший вообще за все четыре года войны. Это самое плохое время для того, чтобы принимать участие в переговорах», — сказал Костенко в эфире радиостанции NV.ua.

Как пояснил депутат, наступление ВС РФ в данный момент несет особую опасность.

По словам Костенко, начало переговорного процесса поставит Киев в затруднительное положение.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским после согласования сделки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает от Вашингтона официальных данных о результатах консультаций с Украиной. Одновременно он подтвердил готовность России к диалогу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше