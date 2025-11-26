Главный экспонат музея Златоуста был сделан для будущего царя

— Есть личный альбом Николая Второго. В целях сохранности его оригинал сейчас не показываем. Но познакомиться с экспонатом можно. Выставлена электронная книга с копией альбома, и посетители могут ее листать. Про доспехи мы говорили. В музее хранятся некоторые экземпляры шашек и сабель, которые были сделаны для царей. Если смотреть на советский период, имеются личные вещи маршала СССР Бориса Шапошникова, переданные его сыном. Военачальник — родом из Златоуста, здесь до сих пор сохранился его дом, где он жил в детстве.