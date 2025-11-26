Эдуард Бояков: Государственный театр должен говорить о серьезных вещах

Безусловно, сейчас такой темой является спецоперация. С одной стороны, существует некий блок — зачем сейчас напоминать о потерянных детях, причинять боль снова. С другой — существует и опасность конъюнктуры. Гранты выделяют, спектакли нужно делать, театры что-то ставят, отчитываются, и все на этом заканчивается. Именно поэтому браться за такой материал сложно, а в то же время ведь и не ставить, замалчивая, нельзя! Вот тут подарком судьбы для нас стала пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой «Хорошее фото» о героях, вернувшихся с боевых действий на юго-западе нашей страны, и это очень психологически достоверный текст. Вечные темы тоже не теряют актуальности, и одна из них, конечно, проблема поколений, поиска общего языка родителей и детей, и об этом, например, «Розовое платье» Натальи Мошиной. Поделюсь мои открытием последнего времени. Мне сейчас 60 лет, и в поколении 25−30-летних я обнаружил намного больше интереса к поколению родителей, чем, мне кажется, было у моих ровесников в том же возрасте. Мы стремились отбежать подальше, и этот процесс, видимо, достиг экстремума, а разобщенность стала такой страшной, что молодежь начала ценить установленные связи со старшими. Надеюсь, это не мои домыслы, а правда серьезная тенденция.