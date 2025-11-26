От магазина «Кисы Воробьянинова» до театральных подмостков: что скрывает здание в центре Екатеринбурга

Но после революции, примерно в 1918 году, Стахеев возвращается в Москву, чтобы забрать в доме на Басманной улице спрятанные ценности. Но его задержали по пути за кладом и увезли на допрос, где находчивый купец предложил Феликсу Дзержинскому сделку: он указывает, где клад, а ему гарантируют пенсию или дают выехать из страны. Дзержинский условия принял, а на изъятые сокровища, по легенде, был построен Дом культуры железнодорожников в Москве. Эта история, о которой из уст Стахеева позже узнали журналисты газеты «Гудок» Илья Ильф и Евгений Петров, вдохновила их на создание образа Кисы Воробьянинова в романе «Двенадцать стульев».