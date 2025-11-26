Ричмонд
В Красноярске покажут спектакль по воспоминаниям участников СВО

В театре имени Пушкина состоится премьера спектакля, основанного на воспоминаниях участников специальной военной операции.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске Драматический театр имени Пушкина покажет спектакль по воспоминаниям участников специальной военной операции. Как пишет пресс-служба культурного учреждения, премьера постановки «Где цветы…» состоится 29 и 30 ноября в 17:30.

В основе спектакля — рассказы военкора Глеба Эрвье и воспоминания участника СВО Александра Савина.

«Где цветы…» в постановке режиссера Никиты Рака — это история о людях. Здесь нет хроники боев, но есть испытание человеческой души. На фоне хаоса фронта ведутся разговоры о доме, детях и Родине.

Билеты на первый день уже раскупили, однако еще есть места на 30 ноября.

Ранее мы писали, что природный парк «Ергаки» в Красноярском крае увеличили до 393 тысяч гектаров.