В Красноярске покажут спектакль по воспоминаниям участников СВО

В Красноярске Драматический театр имени Пушкина покажет спектакль по воспоминаниям участников специальной военной операции. Как пишет пресс-служба культурного учреждения, премьера постановки «Где цветы…» состоится 29 и 30 ноября в 17:30.
В основе спектакля — рассказы военкора Глеба Эрвье и воспоминания участника СВО Александра Савина.
«Где цветы…» в постановке режиссера Никиты Рака — это история о людях. Здесь нет хроники боев, но есть испытание человеческой души. На фоне хаоса фронта ведутся разговоры о доме, детях и Родине.
Билеты на первый день уже раскупили, однако еще есть места на 30 ноября.
