Тюрьма, война и слава: судьба маршала Рокоссовского

Легендарный Парад Победы состоялся на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года, а командовал им не кто иной как маршал Константин Рокоссовский. Наряду с Георгием Жуковым он вошел в пантеон полководцев-победителей, на образах которых воспитывались целые поколения.
Советский маршал начинал карьеру еще в царской армии Российской империи. В переломном 1917-м выбрал сторону большевиков. В зрелом возрасте, с 1949 по 1956 годы, занимал пост министра обороны Польской народной республики.
Затем снова была служба в СССР: замминистра обороны, главный инспектор Минобороны, командующий войсками Закавказского военного округа… Скончался в 1968 году, будучи генеральным инспектором военного ведомства Союза. Удостоился великой чести — урну с его прахом захоронили в Кремлевской стене.
Тюрьма и война
Он имел массу наград как СССР, так и других государств, но не всегда военная карьера шла гладко. В 1937-м его исключили из партии, обвинили в связях с иностранными разведками и арестовали. В заключении он был до 1940-го, затем его полностью реабилитировали, восстановив во всех правах. Рокоссовский получил тогда звание генерал-майора, а 29 июня 1944 года президиум Верховного совета СССР присвоил ему звание маршала Советского Союза.
Это было признание его заслуг как полководца Великой Отечественной войны. На тот момент Рокоссовский уже вошел в историю как один из победителей в Сталинградской битве. Также он участвовал в освобождении БССР от оккупантов.
Примечательно, что по военной линии Константин Константинович был связан с Беларусью не только из-за того, что освобождал республику. В 1930—1932 годах он был командиром кавалерийской дивизии, которая дислоцировалась не где-нибудь, а в Белорусском военном округе.
Да и освобождать БССР он начал не в 1944-м во время знаменитой операции «Багратион», а раньше. Еще в октябре 1943-го оккупантов советские войска выгнали из Добруша именно под командованием Рокоссовского. Вскоре фронт, во главе которого был Константин Константинович, начал Гомельско-Речицкую наступательную операцию. Одним из ее результатов стало освобождение первого областного центра республики — Гомеля.
Участвовал Рокоссовский и в операции по спасению узников немецкого концлагеря в Озаричах.
Памятник маршалу
После того как войска под командованием Рокоссовского освободили Гомель, в городе размещался штаб Белорусского фронта. До сих пор сохранился дом, где в это время жил военачальник. Сейчас улица носит его имя, а ранее называлось Одесской. Кроме того, в 1967 году Рокоссовскому присвоили звание почетного гражданина Гомеля.
Жители города до сих пор помнят, кто стоял во главе войск освободителей. В прошлом году гомельчане выступили с инициативой поставить памятник Константину Рокоссовскому. Эту идею поддержала российская сторона.
Российское военно-историческое общество (РВИО) провело открытый творческий конкурс. В нем победил проект скульптора Юлии Пашиной (Россия). Она решила изобразить полководца верхом на коне, опираясь на его образ во время Парада Победы 1945 года.
Общая высота бронзового памятника с постаментом — шесть метров. Он был установлен в сквере на гомельской площади Восстания. Открытие монумента состоится 26 ноября.
Ранее, благодаря РВИО, памятники Константину Рокоссовскому были установлены в Москве, Волгограде и Улан-Удэ (Бурятия).
Белорус, русский или поляк?
Большую часть жизни он отдал советской армии, но все-таки как он сам себя идентифицировал? Можно ли его назвать поляком на службе у России, а затем СССР? Или он был белорусом?
В разных источниках данные о месте и дате рождения Константина Рокоссовского расходятся. Будущий полководец появился на свет то ли 8 декабря, то ли 9 декабря. В разных источниках указан то 1894 год, то 1896-й. Место рождения — то город Великие Луки Псковской губернии, то польская столица — Варшава.
Все версии говорят о том, что отец маршала — поляк Ксаверий Юзеф Рокоссовский. Мать — русская, Антонина Ивановна Овсянникова.
Род у отца был дворянский, но фактически семья уже давно не относилась к привилегированным слоям общества. При поступлении на военную службу в армию Российской Империи Рокоссовский указал, что он мещанин. Де факто это соответствовало действительности.
В 2021 году СМИ облетела новость о том, что загадка по поводу места и даты рождения Рокоссовского разгадана. В Национальном историческом архиве Беларуси нашли метрическую книгу, где есть данные о рождении Константина Рокоссовского.
Имена родителей совпадают с именами отца и матери маршала. Выходило так, что будущий полководец родился в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (теперь это Ивацевичский район Брестской области). Но не все согласились с этой версией.
В интервью различным СМИ внук и тезка маршала — Константин Рокоссовский — обратил внимание на один факт. В упомянутой метрике сказано, что будущий маршал родился в сентябре 1889 года. Получается, что он на 5−7 лет старше, чем считалось ранее. Это не стыкуется с другими этапами его биографии, в том числе учебой.
Внук предположил, что, скорее всего, найденная запись открывает свет на другой факт. У Рокоссовского был старший брат, который умер в раннем возрасте. В XIX веке детская смертность встречалась намного чаще, чем сейчас. Последующих детей называли в честь умерших. По версии потомка маршала, именно поэтому полководца и назвали Константином — в память об усопшем брате.
Так это или нет, возможно, в будущем выяснят историки. Но точно известно, что Рокоссовский был по-настоящему заслуженным полководцем, и медали с орденами получил за боевые успехи.