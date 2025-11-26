Тюрьма, война и слава: судьба маршала Рокоссовского

Он имел массу наград как СССР, так и других государств, но не всегда военная карьера шла гладко. В 1937-м его исключили из партии, обвинили в связях с иностранными разведками и арестовали. В заключении он был до 1940-го, затем его полностью реабилитировали, восстановив во всех правах. Рокоссовский получил тогда звание генерал-майора, а 29 июня 1944 года президиум Верховного совета СССР присвоил ему звание маршала Советского Союза.