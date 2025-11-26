Мобильные операторы начали информировать россиян, как восстановить интернет.

Сотовые операторы начали направлять клиентам СМС с инструкцией по возобновлению работы интернета после зарубежных поездок. Для этого предлагается отключить VPN и Wi-Fi и воспользоваться указанной ссылкой.
Так, некоторые операторы отправляют клиентам SMS со ссылками на свои сайты для возобновления доступа в интернет. Каждая из них применяет индивидуальный метод проверки использования SIM-карты человеком.
Как сообщало в ноябре Минцифры, российские сотовые операторы приступили к тестированию 24-часового периода активации SIM-карт для граждан, возвращающихся из-за границы.
Ранее стало известно о поступлении пользователям мобильной связи в России уведомлений о возможном ограничении доступа в интернет на какое-то время. При этом операторы заверили, что работа ресурсов, включенных в «белый список», сохранится без изменений.