Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

На сегодняшний день в республике поставлено на кадастровый учет 61 192 земельных участка, включая 11 520 в Казани и 4 771 в Набережных Челнах.
Всего многодетным семьям в различных муниципальных районах, а также в двух крупнейших городах Татарстана передан в общую долевую собственность 54 451 участок.
Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев отметил, что поддержка многодетных семей и обеспечение их возможностью получить землю остаются ключевым направлением работы ведомства. По его словам, спрос на участки стабильно высок, а программа существенным образом влияет на качество жизни тысяч семей по всему региону.
Работа по выделению земель продолжается во всех муниципалитетах республики. Процедура остается открытой и прозрачной, а заявителям на всех этапах оформления оказывается консультационная поддержка.
Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».