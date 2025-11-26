Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

Масштабная программа по предоставлению земельных участков семьям с тремя и более детьми продолжается в Татарстане. По данным на 21 ноября, решения о включении в списки на получение земли приняты в отношении 72 249 многодетных заявителей. Из них 18 158 обращений приходится на Казань и 9 505 — на Набережные Челны, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.