МО РФ: военные срывают попытки ВСУ вырваться из окружения под Купянском

Попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения срывают операторы FPV-дронов.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие срывают попытки Вооружённых сил Украины вырваться из окружения в районе Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары по ВСУ наносят операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад». Военные ликвидируют технику, ВСУ, укрытия, беспилотные летательные аппараты и живую силу подразделений противника.

Российские ударные дроны оснащены камерами для работы в тёмное время суток.

«Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” срывают попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидируют окружённых солдат Вооружённых сил Украины в районе Купянска в Харьковской области.

