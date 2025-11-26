Российские военнослужащие срывают попытки Вооружённых сил Украины вырваться из окружения в районе Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары по ВСУ наносят операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад». Военные ликвидируют технику, ВСУ, укрытия, беспилотные летательные аппараты и живую силу подразделений противника.
Российские ударные дроны оснащены камерами для работы в тёмное время суток.
«Операторы FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” срывают попытки боевиков ВСУ вырваться из кольца окружения в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидируют окружённых солдат Вооружённых сил Украины в районе Купянска в Харьковской области.