Новый способ проверки сосудов доказал эффективность в Хабаровске

Новый способ выявления риска ампутации ног протестировали специалисты Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», для начала жителям края предлагалось пройти онлайн-опрос, а затем тех, кто попал в группу риска, обследовали при помощи специального аппарата.
— В России ежегодно проводится около 10 тысяч нетравматических ампутаций, частой их причиной становятся сосудистые заболевания: диабетическая стопа, атеросклероз и облитерирующий эндартериит, — проинформировали в Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева. — Как раз дли того, чтобы вовремя помочь таким пациентам, и запустили скрининг: жители заполняли простой веб-опросник, потом у тех, кто попал в группу риска, дополнительно проверяли сосуды с помощью 4-канальной объёмной сфигмографии.
По итогу скрининга из 410 участников проекта у 34 выявили высокий риск ампутации, из них у 32 пациентов подтвердились нарушения кровотока, это позже доказали и ультразвуковые исследования.
— Шестерым понадобилась госпитализация, 12 человек получили амбулаторное лечение. Особенно важно, что 20% из группы риска вообще не обращались к врачам последние три года.
Выявленных пациентов внесли в специальный регистр, чтобы следить за их состоянием и вовремя оказывать помощь.
Как подчеркнули в учреждении, пилотный проект показал свою эффективность, опытом работы уже заинтересовались и в других регионах.