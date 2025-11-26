Новый способ проверки сосудов доказал эффективность в Хабаровске

— В России ежегодно проводится около 10 тысяч нетравматических ампутаций, частой их причиной становятся сосудистые заболевания: диабетическая стопа, атеросклероз и облитерирующий эндартериит, — проинформировали в Краевой клинической больницы имени профессора Сергеева. — Как раз дли того, чтобы вовремя помочь таким пациентам, и запустили скрининг: жители заполняли простой веб-опросник, потом у тех, кто попал в группу риска, дополнительно проверяли сосуды с помощью 4-канальной объёмной сфигмографии.