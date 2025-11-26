Народный каток на набережной планируют открыть в декабре

К работам приступили на неделю позже, так как в этом году ноябрь выдался довольно теплым.
На территории работает машина для заливки льда. Ее собрали вручную специально под этот каток. С 6 утра она наносит слой холодной воды, после чего плавит лед уже горячей. Все для того, чтобы можно было отшлифовать поверхность до зеркального блеска.
Уже по традиции на стадионе обустроят главный каток, площадку для хоккеистов и зону для самых маленьких — «каток-малышок». Вместе с намораживанием катка специалисты занимаются праздничным оформлением фотозон. Символ года — цифры «20−26» — электрики облачают в неоновую подсветку.
Каток планируют открыть в декабре, как только установятся необходимые минусовые температуры — 10−15 градусов мороза. Перепад высоты льда здесь около метра, и за ним нужно постоянно ухаживать. Этой зимой специалисты будут в ежедневном режиме следить за состоянием народного катка. Если нужно, шлифовать его до зеркальной поверхности. Для этого предусмотрят специальный штат сотрудников.
На каток можно приходить со своими коньками или взять их напрокат. В новогоднюю ночь пункт проката и фудкорт будут открыты до утра.