Народный каток на набережной планируют открыть в декабре

Каток планируют открыть в декабре, как только установятся необходимые минусовые температуры — 10−15 градусов мороза. Перепад высоты льда здесь около метра, и за ним нужно постоянно ухаживать. Этой зимой специалисты будут в ежедневном режиме следить за состоянием народного катка. Если нужно, шлифовать его до зеркальной поверхности. Для этого предусмотрят специальный штат сотрудников.