Искусство не для всех: чем рискуют коллекционеры и почему музейные экспозиции сложно пополнять

— В советское время с коллекционированием было непросто и опасно, значительный оборот коллекционных предметов был в серой зоне частной торговли, а эти сделки преследовались по закону, поэтому коллекционеры часто шли на большие риски, в ходу были бартер и обмены, что позволяло не вступать напрямую в товарно-денежные отношения. А уж если поймали, кому везло — получали предупреждения, кому нет — сроки. Но были государственные магазины — антикварные и комиссионные, в которых могли попадаться и очень хорошие вещи музейного уровня и зачастую весьма недорого: уровень оценщиков там был далеко не всегда профессиональный. Поэтому и тогда, и сейчас коллекционеры зарабатывали на своей эрудиции — нужно быть знатоком, чтобы купить какой-то предмет, мимо которого пройдут другие 99 человек.