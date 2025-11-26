«Самый эффективный способ с биохимической точки зрения». Эксперты посоветовали белорусам, как перехитрить мозг в темные месяцы года

В эфире телеканала «Беларусь 1» эксперты посоветовали белорусам, как перехитрить мозг в темные месяцы года — как правило, наиболее тяжелые в эмоциональном плане для многих людей.
Оказывается, может хватить обычной лампы дневного света.
«Это самый эффективный способ с биохимической точки зрения», заметили в эфире, предложив использовать ее полчаса за завтраком. Так мозг получит ясный сигнал к пробуждению, ведь уже — «день»!
Психолог Алексей Белоцерковец добавил:
«Я рекомендую использовать по максимуму возможный свет в вашей жизни. Если есть лампы дневного света, не игнорируйте их. Используйте, передвиньте рабочий стол, возможно, поближе к окну. Побольше витамина D, лишним не будет солярий».
Кроме того, специалист говорит, что не стоит игнорировать встречи с друзьями, поскольку они помогают сохранить хорошее настроение и позитивный эмоциональный фон.
А врач-эндокринолог Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии Инна Щетько рекомендует именно в ноябре и других мрачных месяцах обязательно соблюдать режима сна:
«Вставать, просыпаться желательно в одно и то же время. Перед сном не использовать гаджеты. Полноценное сбалансированное питание, достаточное количество белка. Сезонные фрукты, зелень, продукты богатые йодом, витамином D. Больше двигайтесь, даже если лень».
Тем временем белорусский врач-диетолог назвала безопасную ежедневную дозу кофеина и оценила опасность капучино, латте и флэт уайт.
Еще белорусский врач назвала полезные и вредные продукты для печени.
А белорусский врач-онколог перечислила признаки рака головы и шеи и предопухолевых заболеваний.
Также сенатор Михаил Русый посоветовал девушкам искать женихов в этом районе Беларуси: «Там надежные мужики».