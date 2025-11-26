Нападающий «Авангарда» Окулов рассказал о стрессе при переезде из Москвы в Омск

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов поделился своими переживаниями о трудностях, с которыми он столкнулся во время переезда из Москвы в Омск. Ранее форвард играл за ЦСКА.
«Когда я узнал о переводе, у меня было много вопросов: “Куда? Почему? Зачем?” Конечно, это был стресс. Независимо от того, как ты к этому готов, это всегда стресс. Ведь у меня семья, дети — это всё требует изменений. Для них всё меняется: новый садик, новая обстановка. Мы только начали обустраиваться в Москве, нашли квартиру и переехали, а тут всё заново», — признался хоккеист в беседе с «Советским спортом».
По словам Окулова, труднее всего было для его жены, которая взяла на себя заботу о детях.
«Первую неделю я был один в Омске. Всё остальное время мы с семьёй постепенно решали вопросы с переездом. Самым сложным был первый месяц. Его надо просто пережить и справиться с трудностями, чтобы привыкнуть к новому коллективу и городу. Думаю, это этап, который переживает каждый игрок, сменивший команду», — рассказал он.