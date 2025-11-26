Ричмонд
В Красноярске заработал мобильный интернет

Красноярцы сообщают о появлении мобильного интернета в тех районах города, где его последние месяцы не было.

Источник: Freepik

В Красноярске заработал мобильный интернет. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

Издание пишет, что в районах Красноярска, где последние месяцы не было полноценного мобильного интернета, он вдруг заработал.

К примеру, он работает в Октябрьском районе. С конца июля мобильного интернета там не было. Работали лишь сайты из белого списка.

В Ленинском районе мобильный интернет, как проверил корреспондент krsk.aif.ru, также заработал. Последние месяцы мобильный интернет в Ленинском районе функционировал местами. Однако пока неизвестно, как долго продлится полноценная работа мобильного интернета. И во всех ли районах города он заработал стабильно.

Напомним, что мобильный интернет в Красноярске ограничили с 26 июля. Губернатор Михаил Котюков говорил, что ограничения связаны с обеспечением мер безопасности.