В Красноярске заработал мобильный интернет

В Ленинском районе мобильный интернет, как проверил корреспондент krsk.aif.ru, также заработал. Последние месяцы мобильный интернет в Ленинском районе функционировал местами. Однако пока неизвестно, как долго продлится полноценная работа мобильного интернета. И во всех ли районах города он заработал стабильно.