Таксист спас красноярскую пенсионерку от передачи денег мошенникам

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Житель Ачинска, работающий в такси, получив заказ на доставку посылки из Красноярска в Новосибирск, усомнился в том, что пожилая отправительница осознает свои действия, и отвез переданную ему сумку не адресату, а в полицию, где при осмотре содержимого обнаружилось почти 5 миллионов рублей, сообщает краевой главк ГУ МВД.