Михаила Боярского наказали за неоплаченный вовремя штраф

Суд оштрафовал Михаила Боярского в двукратном размере за неуплату другого штрафа.

Источник: Комсомольская правда

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского оштрафовали. Такое решение вынес суд в северной столице. Причиной стало административное правонарушение, связанное с несвоевременной оплатой ранее назначенного штрафа.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, с артиста взыскали сумму в двукратном размере от исходного штрафа. Судебное решение уже вступило в законную силу, поскольку Боярский не подавал жалобы.

Информация о том, за что изначально был выписан первый штраф, а также о конкретных суммах взысканий, не раскрывается.

Суд квалифицировал действия артиста по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ — неуплата административного штрафа в установленный срок. Санкции этой статьи предусматривают несколько видов наказаний, включая штраф в двукратном размере, административный арест сроком до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Ранее московский суд оштрафовал актера Игоря Верника на 10 тысяч рублей за неуплату стоимости парковки в столице.