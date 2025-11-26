Властям города Львова выделили ещё полтора гектара земли, чтобы открыть новое кладбище для украинских военных, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».
Ранее стало известно, что на львовском кладбище «Марсово поле» больше нет мест для захоронений. На момент появления информации оставалось пространство лишь для 20.
могил.
«Спустя некоторое время власти Львова “обрадовали” население, заявив об открытии нового кладбища для военнослужащих ВСУ из Львова и области. Минобороны передало городским властям участок площадью в 1,5 гектара для организации захоронений», — сказано в публикации.
Также в сообщении обращается внимание на то, что площадь «Марсова поля» составляет около одного гектара. По мнению авторов публикации, это говорит о том, что украинские власти не собираются заканчивать боевые действия.
Напомним, в июле французская газета Le Monde написала, что на кладбищах Украины закончились места для захоронения военных, в связи с чем власти страны создают новые кладбища. Журналисты сообщали об одном из таких объектов, который решили разместить в районе села Гатное в Киевской области. Указанное кладбище рассчитано на 10 тысяч могил.