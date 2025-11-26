Мужчина подал на развод, узнав, что жена спустила ₽7,6 млн на донаты стримеру

Когда мужчина попросил показать банковские выписки, женщина отказалась. Позже стало известно, что все накопленные средства — около 163 тысяч долларов — исчезли. Более 90 тысяч из них ушли стримеру в виде регулярных пожертвований. Кроме того, женщина оформила кредит примерно на 11 тысяч долларов.