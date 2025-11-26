Мужчина подал на развод, узнав, что жена спустила ₽7,6 млн на донаты стримеру

В китайском Чжэнчжоу мужчина подал на развод после того, как выяснил: почти все деньги, которые он отправлял супруге восемь лет, были потрачены. Значительная часть суммы ушла на донаты популярному стримеру.
Как сообщают местные СМИ, мужчина по фамилии Лю долгие годы жил крайне скромно. Он снимал комнату за небольшую плату, экономил на бытовых расходах и почти весь доход отправлял жене, надеясь обеспечить ей спокойную жизнь. Супруга не работала и занималась ребёнком.
Когда мужчина попросил показать банковские выписки, женщина отказалась. Позже стало известно, что все накопленные средства — около 163 тысяч долларов — исчезли. Более 90 тысяч из них ушли стримеру в виде регулярных пожертвований. Кроме того, женщина оформила кредит примерно на 11 тысяч долларов.
По словам мужчины, он копил на необходимые нужды, в то время как семья жила в более комфортных условиях. Он заявил, что чувства к супруге утратил и обратился в суд за разводом. Мужчина намерен попытаться вернуть часть совместно нажитого имущества.
Женщина признала, что была увлечена стримером, хотя никогда не встречалась с ним лично. Сейчас семья не имеет сбережений и находится в долговой яме. Платформа, через которую проходили пожертвования, начала внутреннюю проверку.
