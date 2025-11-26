Как казахстанцы будут отдыхать в декабре

На Новый год казахстанцев ждут выходные только в начале января — 30 и 31 декабря, которые в этом году приходятся на вторник и среду и являются рабочими днями. Зато с четверга казахстанцев ожидают длинные выходные — 1 и 2 января будут праздничными выходными, а 3 и 4 января — обычными выходными, субботой и воскресеньем.