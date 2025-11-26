Как казахстанцы будут отдыхать в декабре

В этом году день Независимости, 16 декабря, выпал на вторник и будет выходным днем. Среда, 17 декабря, — рабочий день.
На Новый год казахстанцев ждут выходные только в начале января — 30 и 31 декабря, которые в этом году приходятся на вторник и среду и являются рабочими днями. Зато с четверга казахстанцев ожидают длинные выходные — 1 и 2 января будут праздничными выходными, а 3 и 4 января — обычными выходными, субботой и воскресеньем.
Первым рабочим днем в 2026 году станет 5 января, понедельник.
Ранее мы сообщали, что многие казахстанцы обращаются к чиновникам с просьбой сделать 31 декабря выходным днем. Однако летом этого года в Министерстве труда и социальной защиты населения поставили точку в этом вопросе — несмотря на пожелания граждан, делать 31 декабря праздничным днем не планируют.
«Ранее этот вопрос неоднократно рассматривался нами, и мы изучали международный опыт. Во всех странах 31 декабря считается рабочим днем, за исключением России. 1 и 2 января являются выходными днями. На данный момент вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, не рассматривается», — заявляли в ведомстве.